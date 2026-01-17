Онколог рассказал об опасности купания в проруби

Онколог также рассказал, что в воде следует находиться минимальное время — несколько секунд. Сразу после выхода нужно вытереться насухо, надеть теплую одежду и обувь, выпить горячий чай. Алкоголь для согревания недопустим, он усиливает потерю тепла и может ухудшить состояние сосудов.