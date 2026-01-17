Бастрыкин затребовал доклад по делу о школьнице из Владивостока

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на резонансный инцидент во Владивостоке. Он лично потребовал от руководства приморского следственного управления предоставить отчет о ходе уголовного дела, сообщил информационный центр СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Анны Сергеевны Полонской доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Следственным управлением СКР по Приморскому краю уже возбуждено уголовное дело. Его расследование теперь находится на особом контроле.
Напомним, что недавно полицейские задержали иностранца по подозрению в переписке сексуального характера с несовершеннолетней жительницей Владивостока. Мужчина отправлял девочке откровенные изображения и непристойные предложения.