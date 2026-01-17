Аналитик назвала выплаты, за которыми пенсионеры должны обратиться сами

Отдельно она указала на надбавки за нетрудоспособных иждивенцев — детей, внуков или других родственников, находящихся на обеспечении пенсионера, — такие доплаты нередко назначаются только после подачи заявления и подтверждающих документов. Кроме того, эксперт напомнила о праве на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги — государственные награды, выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте или военной службе.