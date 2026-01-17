Аналитик назвала выплаты, за которыми пенсионеры должны обратиться сами

Чтобы не упустить такие выплаты, пенсионерам рекомендуется самостоятельно уточнять информацию в ОМС.
Пенсионеры в России могут лишиться части положенных им социальных выплат, если не подадут заявления на их оформление. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии (РАНХиГС) Елена Цацура.
«Чтобы не упустить такие выплаты, пенсионерам рекомендуется самостоятельно уточнять информацию в органах местного самоуправления или на официальных сайтах региональных властей», — сказала она. По словам Цацуры, пенсионерам в первую очередь следует проверить учет своего стажа, включая периоды работы по старым трудовым книжкам, сезонную занятость, службу в армии и иные засчитываемые периоды.
Отдельно она указала на надбавки за нетрудоспособных иждивенцев — детей, внуков или других родственников, находящихся на обеспечении пенсионера, — такие доплаты нередко назначаются только после подачи заявления и подтверждающих документов. Кроме того, эксперт напомнила о праве на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги — государственные награды, выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте или военной службе.
В частности, с 1 января страховые пенсии увеличены на 7,6%. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составляет ₽156,76, размер фиксированной выплаты от государства — ₽9 584,69. Индексация касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, на получение фиксированной выплаты в двойном размере претендуют граждане, которым в 2026 году исполнится 80 лет, а также лица, имеющие инвалидность I группы.