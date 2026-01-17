Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во французский парламент внесли проект о выходе из НАТО: страна может освободиться на фоне раскола альянса

BZ: Франция получила возможность исполнить мечту и выйти из НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Французские политики рассматривают возможность выхода Парижа из НАТО. Страна получила возможность освободиться из уз альянса на фоне раскола внутри коалиции. Так пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По мнению автора, выход Франции из НАТО усилит влияние страны на мировой арене. Париж также получит возможность укрепить свои мирные усилия.

«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — сказано в статье.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс могут покинуть и Соединенные Штаты. По его словам, скоро «все может измениться». Бывший генсек НАТО не уточнил, с чем связаны его доводы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше