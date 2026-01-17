Во французский парламент внесли проект о выходе из НАТО: страна может освободиться на фоне раскола альянса

Французские политики рассматривают возможность выхода Парижа из НАТО. Страна получила возможность освободиться из уз альянса на фоне раскола внутри коалиции. Так пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
По мнению автора, выход Франции из НАТО усилит влияние страны на мировой арене. Париж также получит возможность укрепить свои мирные усилия.
«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — сказано в статье.
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс могут покинуть и Соединенные Штаты. По его словам, скоро «все может измениться». Бывший генсек НАТО не уточнил, с чем связаны его доводы.