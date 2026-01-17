Ричмонд
Власти Венесуэлы раскрыли число погибших военных в ходе попытки захвата Мадуро

Стало известно о масштабе потерь во время недавней операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес в интервью изданию Primicia.

По его данным, в ходе операции погибли 47 венесуэльских военнослужащих, среди которых было девять женщин. Также, по словам министра, погибли 32 военнослужащих Кубы. Общее число погибших достигло 83 человек, более 112 получили ранения, говорится в статье.

7 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поразилась заявлениям Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

Также МИД РФ сделал заявление в связи с вооруженной агрессией Соединенных Штатов, отметив, что этот акт вызывает «глубокую озабоченность и осуждение». Согласно заявлению, предлоги, которые использовали американские власти для атаки, являются несостоятельными.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше