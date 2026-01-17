Власти Венесуэлы раскрыли число погибших военных в ходе попытки захвата Мадуро

Стало известно о масштабе потерь во время недавней операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес в интервью изданию Primicia.
По его данным, в ходе операции погибли 47 венесуэльских военнослужащих, среди которых было девять женщин. Также, по словам министра, погибли 32 военнослужащих Кубы. Общее число погибших достигло 83 человек, более 112 получили ранения, говорится в статье.
7 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поразилась заявлениям Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле.
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
Также МИД РФ сделал заявление в связи с вооруженной агрессией Соединенных Штатов, отметив, что этот акт вызывает «глубокую озабоченность и осуждение». Согласно заявлению, предлоги, которые использовали американские власти для атаки, являются несостоятельными.