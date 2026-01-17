WSJ: США пригрозили Сирии возвращением санкций

В материале сказано, что администрация Соединённых Штатов обеспокоена тем, что новое наступление военных САР против курдских формирований может стать более масштабной кампанией «против поддерживаемого Соединёнными Штатами ополчения». По словам автора, это угрожает дестабилизировать республику, а также «ещё больше разделить двух важнейших партнёров США в сфере безопасности», которые противодействуют ИГИЛ*.