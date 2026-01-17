WSJ: США пригрозили Сирии возвращением санкций

Соединённые Штаты угрожают Сирийской Арабской Республике возвращением ограничительных мер в случае расширения операции против курдских формирований «Сирийских демократических сил», сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванных американских чиновников.
«Американские власти пригрозили возобновить действие санкций в рамках “Закона Цезаря” против сирийского правительства, если Дамаск осуществит более масштабное наступление», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что администрация Соединённых Штатов обеспокоена тем, что новое наступление военных САР против курдских формирований может стать более масштабной кампанией «против поддерживаемого Соединёнными Штатами ополчения». По словам автора, это угрожает дестабилизировать республику, а также «ещё больше разделить двух важнейших партнёров США в сфере безопасности», которые противодействуют ИГИЛ*.
В ночь на субботу Минобороны САР остановило операцию в Алеппо после объявления о выводе курдов. Накануне командование СДС заявило о решении вывести свои силы с западного берега реки Евфрат в провинции Алеппо.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, направленный на защиту прав курдского населения страны.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.