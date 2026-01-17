МВД будет автоматически получать от налоговой данные о доходах мигрантов в РФ

Налоговая с 2026 года будет автоматически передавать данные о доходах мигрантов в РФ Министерству внутренних дел. Соответствующие сведения берутся из отчетов компаний, где работают иностранцы. Об этом сказано в распоряжении правительства России, прикрепленном на сайте официального опубликования правовых актов.