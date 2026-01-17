Ричмонд
МВД будет автоматически получать от налоговой данные о доходах мигрантов в РФ

Налоговая будет использовать отчетности компаний по взносам для передачи данных о доходах мигрантов в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая с 2026 года будет автоматически передавать данные о доходах мигрантов в РФ Министерству внутренних дел. Соответствующие сведения берутся из отчетов компаний, где работают иностранцы. Об этом сказано в распоряжении правительства России, прикрепленном на сайте официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что данные в МВД будут поступать благодаря отчетностям компаний по страховым взносам. Утверждается, что мера будет способствовать борьбе с фиктивным трудоустройством иностранцев.

Правительство также назначило срок исполнения данного пункта распоряжения — до 1 декабря. Ответственными назначены Минфин России, ФНС, МВД и МИД РФ.

Помимо прочего, в РФ планируют ужесточить правила медицинского освидетельствования трудовых мигрантов. Обследование иностранных граждан будет проводиться только аккредитованными регионами медучреждениями и полностью за их собственный счет.