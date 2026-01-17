Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты

Так, для получения 30 тысяч рублей в месяц на вкладе должно быть три миллиона рублей, 50 тысяч — пять миллионов, 75 тысяч — 7,5 миллионов, а 100 тысяч получат лишь владельцы депозита около десяти миллионов рублей. При этом с полученной суммы нужно еще заплатить налог, добавила Иваткина.