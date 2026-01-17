Ричмонд
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты

Финансист Иваткина: месячный доход со вклада на 5 млн руб может быть 50 тыс руб.

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Понятие необходимой суммы у каждого свое, но при текущих ставках для жизни на проценты однозначно понадобится крупный депозит в банке, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

По ее словам, средняя ставка по годичным депозитам сейчас составляет 12−13 процентов и вряд ли будет расти, поскольку Банк России намерен продолжать снижение ключевой ставки.

«Для получения пассивного дохода на депозите должна быть довольно внушительная сумма», — указала эксперт.

Так, для получения 30 тысяч рублей в месяц на вкладе должно быть три миллиона рублей, 50 тысяч — пять миллионов, 75 тысяч — 7,5 миллионов, а 100 тысяч получат лишь владельцы депозита около десяти миллионов рублей. При этом с полученной суммы нужно еще заплатить налог, добавила Иваткина.