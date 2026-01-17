В состав «совета мира» по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр

В состав «совета мира» по сектору Газа вошли госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер, сообщает Белый дом.
Кроме того, в состав совета включены бывший британский премьер-министр Тони Блэр, руководитель Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, а также миллиардер Марк Роуэн.
«Для реализации концепции Совета мира — под председательством президента Дональда Трампа — был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров, обладающих опытом в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии», — говорится в сообщении.
В администрации США отметили, что каждый член совета будет курировать определённое направление деятельности. Помимо этого, Трамп назначил старших советников совета, которые будут заниматься «реализацией решений совета и ежедневной координацией операционной деятельности». Ими стали чиновник Белого дома Джош Грюнбаум и Алье Лайтстоун, который во время первого президентства Трампа являлся спецпосланником по вопросам экономической нормализации в ближневосточном регионе.
Напомним, Совбез Организации Объединённых Наций одобрил предложенную американской стороной резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В частности, речь идёт о временном международном управлении сектором Газа и создании «совета мира» под председательством Трампа.
Ранее Трамп заявил о формировании «совета мира» по сектору Газа.