В состав «совета мира» по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр

В администрации США отметили, что каждый член совета будет курировать определённое направление деятельности. Помимо этого, Трамп назначил старших советников совета, которые будут заниматься «реализацией решений совета и ежедневной координацией операционной деятельности». Ими стали чиновник Белого дома Джош Грюнбаум и Алье Лайтстоун, который во время первого президентства Трампа являлся спецпосланником по вопросам экономической нормализации в ближневосточном регионе.