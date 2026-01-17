Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию

Объем поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года сократился до 37,99 миллиарда кубометров. Согласно данным компании Bruegel, Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в Европу. Снижение поставок особенно ощутимо сказалось на Германии: после разрыва отношений с Россией энергетическая система страны стала ненадежной и уязвимой.