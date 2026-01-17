Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа в Австрию и Германию. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе компании.
Как пояснили в SOCAR, экспорт осуществляется через Трансадриатический газопровод (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора. По данным местных СМИ, поставки в эти страны идут через Италию.
— С января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии, — заявили в компании.
Таким образом, число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16, передает РИА Новости.
Объем поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года сократился до 37,99 миллиарда кубометров. Согласно данным компании Bruegel, Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в Европу. Снижение поставок особенно ощутимо сказалось на Германии: после разрыва отношений с Россией энергетическая система страны стала ненадежной и уязвимой.
Стоимость февральского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в пятницу, 16 января, подскочила сразу на 11,13 процента, достигнув отметки 36,85 евро за мегаватт-час.