Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД выдвинули идею по увеличению срока оплачиваемого больничного для многодетных семей

В Госдуме хотят увеличить многодетным больничный по уходу за детьми до 90 дней.

Источник: Комсомольская правда

В России планируют увеличить длительность больничного по уходу за ребенком для многодетных семей. Срок может вырасти до 90 дней за год. Так заявил председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в диалоге с ТАСС.

Депутат пояснил, что в настоящий момент длительность такого больничного составляет 60 дней. Инициатива о его продлении вскоре будет направлена в Правительство, подчеркнул парламентарий.

«Чем больше детей, тем больше времени родители уделяют их здоровью, и многодетным сотрудникам может не хватать 60 дней оплачиваемого больничного. Считаю, что его максимальный срок нужно продлить хотя бы до 90 дней», — уточнил Сергей Миронов.

В РФ также с февраля будут проиндексированы пособия по безработице и уходу за ребенком. Кроме того, увеличат размер ежемесячной страховой выплаты и пособия по безработице.