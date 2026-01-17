В ГД выдвинули идею по увеличению срока оплачиваемого больничного для многодетных семей

В России планируют увеличить длительность больничного по уходу за ребенком для многодетных семей. Срок может вырасти до 90 дней за год. Так заявил председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в диалоге с ТАСС.
Депутат пояснил, что в настоящий момент длительность такого больничного составляет 60 дней. Инициатива о его продлении вскоре будет направлена в Правительство, подчеркнул парламентарий.
«Чем больше детей, тем больше времени родители уделяют их здоровью, и многодетным сотрудникам может не хватать 60 дней оплачиваемого больничного. Считаю, что его максимальный срок нужно продлить хотя бы до 90 дней», — уточнил Сергей Миронов.
В РФ также с февраля будут проиндексированы пособия по безработице и уходу за ребенком. Кроме того, увеличат размер ежемесячной страховой выплаты и пособия по безработице.