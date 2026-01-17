Ричмонд
Трамп переименовал в свою честь участок бульвара во Флориде

Трамп поучаствовал в церемонии переименования улицы в свою честь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поучаствовал в мероприятии в честь переименования улицы. Теперь участок Южного бульвара во Флориде станет называться President Donald J. Trump Boulevard. Церемония прошла в его поместье Мар-а-Лаго, откуда велась прямая трансляция.

Переименованный отрезок дороги ведет от аэропорта прямо к поместью американского лидера. Стоит отметить, что в честь Дональда Трампа названы улицы в городе Хайалиа, в штате Монтана и в штате Оклахома.

Отрезок, названный во Флориде именем президента США, имеет протяженность в 6,5 километра.

Американский лидер 15 января принял представительницу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Она подарила Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Вручение презента состоялось во время переговоров в Белом доме.

