Архиерей РПЦ: Святая вода без веры может навредить

Он также напомнил, что ни омовение, ни питье святой воды сами по себе не очищают от грехов, а купание в проруби на Крещение является лишь народным обычаем, а не церковным таинством. Архиепископ добавил, что превращение этого обряда в «вакханалию с распитием алкоголя» является извращением и грехом.