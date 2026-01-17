Архиерей РПЦ: Святая вода без веры может навредить

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что употребление святой воды может принести не только пользу, но и вред. Об этом он сообщил в пятницу, 16 января, объясняя значение крещенской воды.
По словам архиерея, освященная вода укрепляет здоровье и дарует благодатную помощь, но только если человек пьет ее с верой и благоговением. В противном случае результат может быть противоположным.
— Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред, — предупредил архиепископ Савва в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что ни омовение, ни питье святой воды сами по себе не очищают от грехов, а купание в проруби на Крещение является лишь народным обычаем, а не церковным таинством. Архиепископ добавил, что превращение этого обряда в «вакханалию с распитием алкоголя» является извращением и грехом.
18−19 января 2026 года в столице пройдут крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям будут организованы специализированные площадки с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут 40 таких площадок.