Иноагент Шац признал провал релокантов, вернувшихся в Россию

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), живущий сейчас в Израиле, заявил, что почти все русские эмигранты, сомневавшиеся в своем решении уехать, уже вернулись в Россию. Об этом он рассказал в интервью на одном из YouTube-каналов. По словам артиста, за границей остались в основном те, для кого переезд был осознанным и принципиальным шагом.