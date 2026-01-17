Иноагент Шац признал провал релокантов, вернувшихся в Россию

Шац* заявил о возвращении большинства сомневающихся эмигрантов в Россию.
Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), живущий сейчас в Израиле, заявил, что почти все русские эмигранты, сомневавшиеся в своем решении уехать, уже вернулись в Россию. Об этом он рассказал в интервью на одном из YouTube-каналов. По словам артиста, за границей остались в основном те, для кого переезд был осознанным и принципиальным шагом.
«Колеблющиеся почти все схлынули обратно», — заявил Михаил Шац в интервью. Он добавил, что речь идет о людях, которые не до конца понимали цели своей релокации и надеялись на быструю и бесконфликтную интеграцию в новую среду.
В разговоре на YouTube-канале комик подчеркнул, что не осуждает тех, кто принял решение вернуться в Россию. По его словам, часть эмигрантов столкнулась с финансовыми трудностями, языковым барьером и отсутствием привычного социального круга. Часть вернувшихся, как утверждает Шац, изначально рассматривала отъезд как временную меру и в итоге предпочла «жить там, где все понятно, пусть и со своими рисками».
Российские граждане, уехавшие из страны после начала специальной военной операции, начали в заметных масштабах возвращаться на родину из США. Ролики с объявлениями о намерении вернуться набирают широкую популярность в интернете в ноябре 2025 года. Многие из бывших эмигрантов публично информируют своих подписчиков о принятом решении.
Отмечается, что значительная часть релокантов возвращается вместе с малолетними детьми, родившимися на территории США и получившими американское гражданство. В дальнейшем это даст детям возможность безвизового въезда в Соединенные Штаты, а также позволит им при необходимости проходить там обучение и лечение, напоминает «Царьград».
