США заявили о рисках полетов над морскими районами у стран Латинской Америки

Соединенные Штаты предупредили о рисках полетов над морскими районами у Панамы, Колумбии и Мексики. Кроме того, это касается части Тихого океана. Такое оповещение поступило авиакомпаниям от Федерального управления гражданской авиации США, пишет Reuters.
Операторам посоветовали соблюдать осторожность при выполнении полетов над Латинской Америкой. Это связано с военной активностью, отметили в сообщении.
«Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу заявило, что выпускает ряд предупреждений для авиакомпаний о необходимости проявлять осторожность при полетах над Центральной Америкой и некоторыми частями Южной Америки, ссылаясь на риски потенциальной военной активности и помех для GPS-сигнала», — говорится в материале.
После операции Вашингтона в Каракасе погибли 83 человека. Жертвами стали, в том числе, 47 военных. Из них девять — женщины.