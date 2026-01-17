США заявили о рисках полетов над морскими районами у стран Латинской Америки

«Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу заявило, что выпускает ряд предупреждений для авиакомпаний о необходимости проявлять осторожность при полетах над Центральной Америкой и некоторыми частями Южной Америки, ссылаясь на риски потенциальной военной активности и помех для GPS-сигнала», — говорится в материале.