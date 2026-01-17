Ричмонд
Юморист Шац рассказал о возвращении в РФ большинства сомневающихся эмигрантов

Эмигрировавших в Израиль комик Михаил Шац (признан иноагентом в РФ) 16 января рассказал о возвращении большинства неуверенных в своем решении эмигрантов в Россию.

Источник: РИА "Новости"

«Oстались твердые уже ребята. Вот колеблющиеся — они почти все схлынули обратно», — сказал он в интервью фотографу Георгию Кардаве, оно опубликовано на его YouTube-канале.

Комик отметил, что за границей остались только те, для кого переезд — это вопрос «жизненных принципов и взглядов». По словам Шаца, ради этого некоторым российским эмигрантам приходится иметь по три работы. Он также уточнил, что с пониманием относится к вернувшимся в Россию, и не осуждает их.

«Абсолютному большинству из них (русских эмигрантов. — Ред.) — да, почти всем тяжело», — заключил Шац.

Покинувший РФ экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, проинформировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о якобы существовавшей в РФ госпрограмме по поддержке допинга, написал в своей книге о возникших у него из-за одиночества проблем с психикой. Родченков отметил, что терялся во времени. Ориентироваться в днях недели и месяцах ему помогали дневниковые записи.