Юморист Шац рассказал о возвращении в РФ большинства сомневающихся эмигрантов

Комик отметил, что за границей остались только те, для кого переезд — это вопрос «жизненных принципов и взглядов». По словам Шаца, ради этого некоторым российским эмигрантам приходится иметь по три работы. Он также уточнил, что с пониманием относится к вернувшимся в Россию, и не осуждает их.