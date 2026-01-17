Во Владивостоке местные жители спасли сову из когтей ястреба в районе БАМа

Жительницы Владивостока спасли сову, на которую напал ястреб в районе улицы БАМ. Увидев схватку хищных птиц, девушки вышли на улицу, громким криком спугнули ястреба и освободили его добычу.
Инцидент произошёл днём в районе БАМа. Свидетельницы увидели, как ястреб атаковал сову, и решили вмешаться, чтобы спасти лесную птицу. Подойдя ближе, они издали резкий громкий звук, который испугал хищника и заставил его бросить добычу.
К счастью, сова практически не пострадала — ястреб не успел нанести ей серьёзных травм. После освобождения птица была в состоянии самостоятельно передвигаться. Девушки аккуратно взяли её и отвезли подальше от городской застройки.
В лесу, на безопасном расстоянии от дорог и жилых кварталов, сову выпустили на волю. По словам спасительниц, ей не потребовалась помощь ветеринаров, и она благополучно улетела вглубь лесного массива.