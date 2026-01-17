Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: Зеленский сваливает вину за крах энергосистемы на Кличко

Зеленский обвиняет Кличко в отключениях электричества в Киеве, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала, заявил Александр Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский обвиняет мэра украинской столицы Виталия Кличко в отключениях электричества в Киеве, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала на Украине, заявил Александр Меркурис.

Он уточнил, что украинское правительство и вступили в открытый конфликт с Кличко.

«Мэр Кличко критикует Зеленского за ситуацию в Киеве, а Зеленский обвиняет Кличко в отключениях электричества в Киеве. Он говорит, что ответственность за это лежит на Кличко. Я не понимаю, как Зеленский мог это сказать, ведь он сам ввёл чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме… Всё валят на Кличко, говорят, что это он во всем виноват», — сказал Меркурис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Военный аналитик из Британии отметил, что Зеленскому помогают его европейские друзья.

Украина столкнулась с масштабными и продолжительными отключениями электроэнергии, вызванными повреждениями в электросетях и коммунальных системах.

Ранее сообщалось, что Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве. В частности, Кличко выразил недовольство «сплошным хейтом», организованным Зеленским и его сторонниками.