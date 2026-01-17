Меркурис: Зеленский сваливает вину за крах энергосистемы на Кличко

«Мэр Кличко критикует Зеленского за ситуацию в Киеве, а Зеленский обвиняет Кличко в отключениях электричества в Киеве. Он говорит, что ответственность за это лежит на Кличко. Я не понимаю, как Зеленский мог это сказать, ведь он сам ввёл чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме… Всё валят на Кличко, говорят, что это он во всем виноват», — сказал Меркурис.