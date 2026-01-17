Кличко: Киев получает лишь половину необходимой электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица получает лишь половину от необходимого ей объема электроэнергии. Об этом в пятницу, 16 января, он сообщил агентству Reuters.
— Впервые в истории нашего города в период таких суровых холодов половина города осталась без отопления в условиях масштабных перебоев с электричеством, — сказал Кличко в интервью.
По его словам, Киеву требуется около 1,7 мегаватт в сутки, а сложившаяся ситуация является самой тяжелой с февраля 2022 года.
14 января украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.
Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.
13 января стало известно, что Киев практически полностью обесточен. В связи с продолжительным отключением электроэнергии в Киеве продолжают закрываться супермаркеты. Кроме того, возле тех магазинов, которые все еще работают, начали образовываться очереди.