Вильфанд прогнозирует нестабильную погоду в Москве в выходные

«Погода будет необычная, холодная, но разнообразная. В ближайшие выходные погода будет не просто холодная, а очень холодная, на 6−8 градусов ниже многолетних значений. Вот уже сегодня ночью в Москве 15−17 градусов ниже нуля. А в области до минус 23−25 градусов. Дневная температура тоже совсем не стандартная, минус 10−12. Вот такой температурный фон, примерно на 8−9 градусов ниже нормы. В воскресенье примерно такой же режим погоды, но ночные морозы усилятся: 19−21, а по области даже ниже 25−26 градусов. Дневные температуры в воскресенье тоже 10−12», — сказал Вильфанд.