Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день

РИА Новости: ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Риск (развития колоректального рака — ред.) увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», — сказала Тен.

Врач отметила, что колбаса, сосиски и ветчина относятся к первой группе канцерогенов по данным Международного агентства по изучению рака (IARC).

Также, по словам Тен, употребление колбасы повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.

«Насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в колбасах, повышают уровень “плохого” холестерина (ЛПНП), который откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Это сужает просвет артерий, повышая риск инфаркта миокарда и инсульта», — заключила врач.