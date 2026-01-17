Профориентолог рассказала, какие профессии появятся в ближайшие 10 лет

В 2025 году сварщики и литейщики возглавили рейтинг самых вытребованных профессий в РФ.
Рынок труда в России в ближайшие 5−10 лет кардинально изменится под воздействием технологий и поворота экономики к устойчивому развитию: резко вырастет спрос на этических хакеров, экологических инженеров и другие. Об этом рассказала профориентолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Зыкова. По ее словам, роботизация и внедрение искусственного интеллекта уже сейчас перестраивают привычные представления о профессиях и карьерных траекториях.
«Лет через 5−10 некоторые традиционные профессии могут значительно трансформироваться, ну или уйти в прошлое, но взамен появятся новые востребованные специальности, среди которых мы можем с вами выделить, наверное, такие, как профессия этического хакера. Это — специалисты, занимающиеся проверкой защищенности компьютерных систем; экологический инженер, создающий стратегии сокращения выбросов углекислого газа предприятиями», — рассказала Наталья Зыкова в интервью радио Sputnik.
Она добавила, что технологический прогресс развивается параллельно с растущим вниманием к устойчивому развитию: компании стараются снижать вредные выбросы и переходить на экологичные решения. На этом фоне, по ее словам, формируется спрос на профессионалов, которые умеют одновременно разбираться в технологиях, экологии и управлении изменениями на предприятиях.
Электрогазосварщик, литейщик и специалист по переработке рыбы оказались наиболее востребованными рабочими профессиями в России в 2025 году. За год число вакансий по этим направлениям увеличилось более чем вдвое. Такие данные содержатся в исследовании сервиса «Авито Работа».
Согласно материалам исследования, особенно заметный рост спроса зафиксирован на литейщиков: объем предложений по этим специалистам увеличился в 2,4 раза (на 139%), а средний уровень предлагаемой заработной платы достиг около 93 763 рублей в месяц. Существенно выросла и потребность в работниках рыбоперерабатывающей отрасли: количество вакансий для обработчиков рыбы поднялось в 2,2 раза (на 124%), при этом средняя зарплата по этим позициям составила 119 619 рублей.