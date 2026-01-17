Профориентолог рассказала, какие профессии появятся в ближайшие 10 лет

Рынок труда в России в ближайшие 5−10 лет кардинально изменится под воздействием технологий и поворота экономики к устойчивому развитию: резко вырастет спрос на этических хакеров, экологических инженеров и другие. Об этом рассказала профориентолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Зыкова. По ее словам, роботизация и внедрение искусственного интеллекта уже сейчас перестраивают привычные представления о профессиях и карьерных траекториях.