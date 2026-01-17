Ричмонд
Strategic Culture: атаки Киева в Чёрном море демонстрируют слабость Запада

Атаки украинских войск на инфраструктуру в Чёрном море говорят о том, что у Киева нет инструментов для конфронтации с РФ, пишет Strategic Culture.

Источник: Аргументы и факты

Террористические атаки Вооружённых сил Украины на инфраструктуру Турции и Казахстана в акватории Чёрного моря свидетельствуют о том, что у украинской стороны не осталось инструментов для конфронтации с Российской Федерацией, сообщает Strategic Culture.

«Косвенное наступление против тюркских партнёров РФ в конечном итоге выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую. Не сумев добиться решающих побед на поле боя, он прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции России посредством региональной изоляции», — говорится в публикации.

В материале сказано, что приверженность российской стороны «развитию стабильности евразийского пространства», а также отношения со странами региона предопределили провал попыток Запада «обвинить» РФ.

«Все эти усилия обречены на провал, учитывая неизбежность развития российско-тюркского партнёрства, которую, безусловно, нельзя поколебать пустыми провокациями», — написал автор.

В акватории Чёрного моря вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума атаке беспилотников подверглись танкеры Matilda и Delta Harmony.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Российская Федерация решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума.

