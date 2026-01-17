Михаил Шац* заявил, что сомневавшиеся русские эмигранты почти все вернулись в РФ

Эмигрировавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* заявил, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. Об этом он рассказал в интервью фотографу Георгию Кардаве, оно опубликовано на его YouTube-канале.
По словам Шаца, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Подавляющему большинству эмигрантов, по его наблюдениям, тяжело жить за рубежом.
— Колеблющиеся почти все схлынули обратно, — отметил комик.
Он добавил, что с пониманием относится к тем, кто решил вернуться в Россию, и не осуждает их за этот выбор.
Ранее Шац* в разговоре с журналисткой Ириной Петровской в эфире ее авторского YouTube-канала сравнил миграцию из России с травмой, поскольку уехавшие люди могут добиться определенных успехов в профессиональной сфере за границей, при этом продолжая чувствовать себя чужими в другой стране.
Комик также рассказал, что эмиграция его закалила. Он добавил, что Израиль стал для него настоящим домом. Артист также назвал три года, проведенных в эмиграции, самыми сумасшедшими и в то же время самыми осмысленными в своей жизни.
* Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.