Врач назвала продукт, который может спровоцировать рак, инфаркт и инсульт

Также употребление колбасы повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.
Регулярное употребление колбасы значительно повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
«Риск увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», — рассказала Тен в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, колбаса, сосиски и ветчина отнесены Международным агентством по изучению рака (IARC) к первой группе канцерогенов. Кроме онкологических рисков, колбасные изделия угрожают здоровью сердца и сосудов. Содержащиеся в них насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это ведет к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.
Ранее диетолог Марият Мухина сообщила, что употребление продуктов, содержащих нитраты и нитриты, необходимо ограничивать, а от мясных изделий с этими добавками лучше отказаться полностью. Как передает «Национальная служба новостей», нитриты, используемые в качестве консервантов, содержатся в колбасах и других переработанных мясных продуктах. Нитраты же могут присутствовать в обычных овощах и фруктах, поскольку являются компонентом минеральных удобрений.