Врач назвала продукт, который может спровоцировать рак, инфаркт и инсульт

«Риск увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», — рассказала Тен в беседе с РИА Новости.