Скоро главная битва СВО: полковник сказал, где пройдет генеральное сражение

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru отметил, на каком направлении зоны СВО сейчас проходят основные бои, и где состоится генеральное сражение, которое переломит ход событий.
Об этом он сказал, комментируя успехи российской армии в Запорожской области.
Напомним, в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое (Октябрьское). Кроме того, ранее в военных пабликах появилась информация о взятии ВС РФ под контроль Павловки и Новояковлевки у Степногорска, освобожденного в конце декабря прошлого года.
«Сегодня российская армия имеет успех на всех направлениях. Можно ли выделить запорожское направление как главное? Думаю, нет. Самые главные сражения идут на харьковском направлении, где противник пытается всеми правдами и неправдами доказать западному миру, своим союзникам, что они якобы могут контролировать Купянск, хотя это неправда: Купянск давным-давно наш», — подчеркнул Матвийчук.
Военный эксперт также сказал, где состоится генеральное сражение, которое переломит ход СВО.
«Генеральное сражение, которое переламывает весь ход событий, — это южнодонецкое направление. А именно бои за Краматорск и Славянск», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинская армия несет существенные потери в Запорожской области, в том числе из-за превосходства ВС РФ как на земле, так и в воздухе.