Скоро главная битва СВО: полковник сказал, где пройдет генеральное сражение

«Сегодня российская армия имеет успех на всех направлениях. Можно ли выделить запорожское направление как главное? Думаю, нет. Самые главные сражения идут на харьковском направлении, где противник пытается всеми правдами и неправдами доказать западному миру, своим союзникам, что они якобы могут контролировать Купянск, хотя это неправда: Купянск давным-давно наш», — подчеркнул Матвийчук.