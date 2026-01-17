Ричмонд
Россиянам напомнили, что пенсионеры должны подавать заявления на ряд выплат: о чем нужно знать

Аналитик Цацура сообщила, что пенсионеры могут упустить выплаты из-за заявления.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры имеют возможность получать ряд выплат. Многие из них носят беззаявительный характер. Однако для получения некоторых выплат необходимо предоставить документы. Пенсионеры могут упустить меры соцподдержки из-за заявления. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура в диалоге с «Праймом».

Эксперт пояснила, что в заявлении нуждаются доплаты за стаж и надбавки за иждивенцев. В таком случае пенсионер должен самостоятельно направить обращение и предоставить документы.

«Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе», — добавила Елена Цацура.

Граждане России также могут получить разовую выплату по накопительной пенсии. Ее сумма в среднем составит около 68 тысяч рублей.