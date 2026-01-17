Россиянам напомнили, что пенсионеры должны подавать заявления на ряд выплат: о чем нужно знать

Российские пенсионеры имеют возможность получать ряд выплат. Многие из них носят беззаявительный характер. Однако для получения некоторых выплат необходимо предоставить документы. Пенсионеры могут упустить меры соцподдержки из-за заявления. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура в диалоге с «Праймом».