Профсоюз моряков назвал отраслевые профессии с нехваткой специалистов

По его словам, на первый взгляд, недостатка в молодых кадрах в России не должно быть, поскольку ежегодно морские учебные заведения принимают и выпускают по несколько тысяч человек, получающих плавательные морские специальности. Это штурманы, механики, электромеханики, которые составляют командный состав экипажей морских торговых судов. Кроме того, ведется подготовка рядовых членов экипажей по специальностям матросов, мотористов, электриков.