Berliner Zeitung: Инициатива о выходе Франции из НАТО может стать реальностью

Инициатива вице-председателя нижней палаты парламента Франции Клеманс Гете с призывом о выходе страны из НАТО может получить реальные шансы на фоне растущих разногласий внутри альянса. Такое мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
По мнению издания, дискуссия о суверенитете приобрела новую актуальность из-за внешней политики США.
— То, что долгое время считалось политической несбыточной мечтой, внезапно стало реальной возможностью: выход Франции из НАТО… дискуссия (об инициативе Гете — прим. «ВМ») приобрела новую актуальность благодаря сознательному решению Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике, — говорится в статье.
Гете в интервью BZ заявила, что членство в альянсе, который возглавляет «не признающая международное право держава», подвергает Францию рискам и втягивает в чужие конфликты. Газета отметила, что президент Эмманюэль Макрон также выражал сомнения в курсе НАТО и размещал войска в Гренландии для противодействия угрозам со стороны Вашингтона.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Франция, как и другие европейские страны, не сможет долго существовать без НАТО, в котором будут находиться США.