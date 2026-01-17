Гете в интервью BZ заявила, что членство в альянсе, который возглавляет «не признающая международное право держава», подвергает Францию рискам и втягивает в чужие конфликты. Газета отметила, что президент Эмманюэль Макрон также выражал сомнения в курсе НАТО и размещал войска в Гренландии для противодействия угрозам со стороны Вашингтона.