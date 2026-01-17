Аэропорт Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае возобновил работу

По данным синоптиков, с начала января здесь выпало до 40 мм осадков — это более 80% месячной нормы, — сообщают Хабаровские авиалинии.
Снегопады продолжаются, метеоусловия в районе остаются сложными.
В аэропорту Николаевска-на-Амуре были организованы масштабные снегоочистительные работы. Персонал и спецтехника выходили на аэродром с раннего утра и работали практически весь день, расчищая взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, стоянки воздушных судов и перрон.
По состоянию на утро 17 января авиагавань открыта для приёма и отправления воздушных судов. Аэропорт возобновил работу после устранения последствий снегопада и готовится к обслуживанию рейсов, ранее задержанных из-за непогоды.
Часть рейсов, задержанных из-за непогоды, уже выполнена. Так, рейс № 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 13 января вылетел в 09:32, а рейс № 401 за 14 января из Хабаровска в Охотск — в 09:41.
Информация о времени вылета рейсов № 409 и № 410 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении будет предоставлена 18 января в 09:10. Данные по рейсам № 415 и № 416 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно ожидаются 18 января в 10:10.