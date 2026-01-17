Аэропорт Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае возобновил работу

Информация о времени вылета рейсов № 409 и № 410 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении будет предоставлена 18 января в 09:10. Данные по рейсам № 415 и № 416 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно ожидаются 18 января в 10:10.