«Небольшая проблема»: Макрон появился в Елисейском дворце в тёмных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон надел тёмные очки после того, как его заметили с покрасневшим глазом, в Сети считают, что удар нанесла его жена.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон надел солнцезащитные очки с синими линзами на встречу в Елисейском дворце после того, как его заметили с покрасневшим глазом.

Макрон уточнил, что это связано с небольшой проблемой. При этом он не назвал причину покраснения.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придётся носить их некоторое время, так что вам придётся смириться с этим», — сказал он.

Встреча, на которой Макрон появился в очках, была посвящена институциональному будущему Новой Каледонии.

Напомним, Макрон появился на выступлении перед Вооружёнными силами Франции с воспалённым правым глазом. Он извинился за свой внешний вид, заверив, что состояние не является серьёзным.

Пользователи соцсетей уличили в произошедшем жену президента Франции Брижит Макрон, которая уже была замечена в избиении супруга.

Офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с aif.ru оценил глаз Макрона и объяснил, что на самом деле с ним произошло. По словам врача, на французского лидера могли повлиять бессонные ночи и стресс.

Кроме того, хирург, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков заявил, что покраснение глаза у президента Франции Эммануэля Макрона могло быть вызвано резким скачком давления или внешним воздействием, например, ударом.

