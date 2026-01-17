«Небольшая проблема»: Макрон появился в Елисейском дворце в тёмных очках

Французский лидер Эммануэль Макрон надел солнцезащитные очки с синими линзами на встречу в Елисейском дворце после того, как его заметили с покрасневшим глазом.
Макрон уточнил, что это связано с небольшой проблемой. При этом он не назвал причину покраснения.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придётся носить их некоторое время, так что вам придётся смириться с этим», — сказал он.
Встреча, на которой Макрон появился в очках, была посвящена институциональному будущему Новой Каледонии.
Напомним, Макрон появился на выступлении перед Вооружёнными силами Франции с воспалённым правым глазом. Он извинился за свой внешний вид, заверив, что состояние не является серьёзным.
Пользователи соцсетей уличили в произошедшем жену президента Франции Брижит Макрон, которая уже была замечена в избиении супруга.
Офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с aif.ru оценил глаз Макрона и объяснил, что на самом деле с ним произошло. По словам врача, на французского лидера могли повлиять бессонные ночи и стресс.
Кроме того, хирург, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков заявил, что покраснение глаза у президента Франции Эммануэля Макрона могло быть вызвано резким скачком давления или внешним воздействием, например, ударом.