29-градусный мороз ожидается в Иркутске в субботу

17 января жителям Иркутской области предстоит непростой день: синоптики обещают крепкие морозы, снег и порывистый ветер. Об этом сообщают в Иркутском гидрометцентре.
В большинстве районов области ожидается переменная облачность и небольшой снег. Утром в отдельных местах возможен туман. Ветер северо западный и западный, 5−10 м/с. Температурный режим будет суровым: в основном столбик термометра покажет −26…−31, в пониженных формах рельефа — до −35…−40. В северных и верхнеленских районах температура составит −30…−35, а при облачной погоде может опуститься до −38…−43.
В Иркутске утро встретит туманом в пригородной зоне. В целом в городе — переменная облачность и небольшой снег. Ветер северо западный, 5−10 м/с. Температура воздуха составит −27…−29.
На Байкале озеро окутает переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Утром возможен туман. Ветер западный и северо западный, 8−13 м/с, а по югу и средней части Байкала не исключены порывы до 18−23 м/с. Температура в основном составит −21…−26 °C, местами может опуститься до −30…−35.
