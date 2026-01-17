29-градусный мороз ожидается в Иркутске в субботу

В большинстве районов области ожидается переменная облачность и небольшой снег. Утром в отдельных местах возможен туман. Ветер северо западный и западный, 5−10 м/с. Температурный режим будет суровым: в основном столбик термометра покажет −26…−31, в пониженных формах рельефа — до −35…−40. В северных и верхнеленских районах температура составит −30…−35, а при облачной погоде может опуститься до −38…−43.