Священник Портнов объяснил, становится ли вся вода на Крещение святой

«Разговоры о том, что на Крещение вся вода становится святой — это, к сожалению, очень частая ошибка и суеверие. Вода святой становится не потому что наступает конкретный день по календарю, праздник, а после определенного действия над водой со стороны священнослужителей. Если, условно, календарь изменится и перенесут дату празднования Крещения, например, на 2 февраля, то, соответственно, 2 февраля будет совершаться чин освящения воды. И в этот момент вода будет становиться святой. То есть, когда совершается молитва, тогда и освящается вода», — объяснил священнослужитель.