Кардиолог предупредила об опасности купания в проруби на Крещение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Купание в проруби на Крещение опасно, оно может спровоцировать у неподготовленного человека инфаркт, инсульт и аритмию, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
«Если человек не подготовлен, он не закаливался с рождения, конечно, купаться в проруби на Крещение опасно, даже если у него хорошее здоровье», — сказала Маршинцева.
По словам кардиолога, холод на улице и ледяная вода провоцируют активацию симпатической нервной системы: повышается давление, учащается пульс и сужаются сосуды.
«В этот период повышаются риски инфарктов, инсультов, даже обморожения. Я не считаю, что людям вообще нужно это делать. Понятно, что верующие хотят этим заниматься, но тогда нужно готовиться с рождения, особенно если давление высокое, если уже были инфаркты или есть бляшки в коронарных сосудах. У более возрастных пациентов может спровоцировать инфаркт, у молодых может быть аритмия», — добавила врач.
Маршинцева особо подчеркнула, что даже полностью здоровый организм может ощутить проблемы после крещенского купания в проруби.