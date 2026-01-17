Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог предупредила об опасности купания в проруби на Крещение

РИА Новости: купание в проруби на Крещение может спровоцировать инфаркт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Купание в проруби на Крещение опасно, оно может спровоцировать у неподготовленного человека инфаркт, инсульт и аритмию, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

«Если человек не подготовлен, он не закаливался с рождения, конечно, купаться в проруби на Крещение опасно, даже если у него хорошее здоровье», — сказала Маршинцева.

По словам кардиолога, холод на улице и ледяная вода провоцируют активацию симпатической нервной системы: повышается давление, учащается пульс и сужаются сосуды.

«В этот период повышаются риски инфарктов, инсультов, даже обморожения. Я не считаю, что людям вообще нужно это делать. Понятно, что верующие хотят этим заниматься, но тогда нужно готовиться с рождения, особенно если давление высокое, если уже были инфаркты или есть бляшки в коронарных сосудах. У более возрастных пациентов может спровоцировать инфаркт, у молодых может быть аритмия», — добавила врач.

Маршинцева особо подчеркнула, что даже полностью здоровый организм может ощутить проблемы после крещенского купания в проруби.