Reuters: Литва обвинила ГРУ в организации поджога завода, работающего на ВСУ

Власти Литвы задержали шестерых иностранцев по делу о поджоге завода, который производит оборудование для украинской армии. По версии следствия, подозреваемые действовали по заданию российской военной разведки.
Среди задержанных — граждане Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси. По данным литовской прокуратуры, они получили от пяти до десяти тысяч евро за организацию поджога в 2024 году предприятия, поставляющего радиоволновые сканеры для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы Литвы полагают, что преступная группа также планировала провести аналогичные диверсии на объектах в Румынии, Польше и Чехии, включая нефтяную инфраструктуру, почтовые отделения и кинотеатры, передает Reuters.
12 января Литва в рамках предоставления Западом Украине гарантий безопасности пошлет Киеву военный корабль.
6 января советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна планирует направить на Украину до 150 военнослужащих вместе с боевой техникой в рамках гарантий безопасности. По ее словам, западные страны рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.