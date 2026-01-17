Reuters: Литва обвинила ГРУ в организации поджога завода, работающего на ВСУ

Среди задержанных — граждане Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси. По данным литовской прокуратуры, они получили от пяти до десяти тысяч евро за организацию поджога в 2024 году предприятия, поставляющего радиоволновые сканеры для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы.