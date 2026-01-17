Матвийчук: ВСУ теряют по 250 боевиков в сутки на запорожском направлении

«Запорожское направление было прорвано перед Новым годом, когда оттуда по решению Зеленского были сняты силы и переброшены на Купянск. Российские войска заняли ряд населенных пунктов и активно продвигаются вперед. После освобождения Гуляйполя вышли уже на Запорожье — областной центр — и вскоре восстановят справедливость. Запорожье — это территория Российской Федерации», — отметил Матвийчук.