Матвийчук: ВСУ теряют по 250 боевиков в сутки на запорожском направлении

ВСУ на запорожском направлении несут большие потери, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Накануне Минобороны проинформировали об освобождении в Запорожской области населенного пункта Жовтневое (Октябрьское). Кроме того, ранее в военных пабликах появилась информация о взятии ВС РФ под контроль Павловки и Новояковлевки у Степногорска, освобожденного в конце декабря прошлого года.
«Запорожское направление было прорвано перед Новым годом, когда оттуда по решению Зеленского были сняты силы и переброшены на Купянск. Российские войска заняли ряд населенных пунктов и активно продвигаются вперед. После освобождения Гуляйполя вышли уже на Запорожье — областной центр — и вскоре восстановят справедливость. Запорожье — это территория Российской Федерации», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что противник на запорожском направлении несет существенные потери.
«Если в среднем взять, это приблизительно 200−250 человек в сутки и достаточно большое количество разнообразной техники… Беспилотники уже атакуют ВСУ в пригороде Запорожья, а темпы продвижения ВС РФ составляют приблизительно 250−300 метров в сутки», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов сообщил, что украинские военные массово дезертируют из частей, подаются в бега и сдаются на запорожском направлении.