Пираты и диверсанты идут ко дну: бойцы РФ разбили секретные переправы

Дандыкин обратил внимание на возможную эскалацию активности противника на Чёрном море: «ВСУ могут усилить активности БЭКов, и подводных, и надводных, и вполне вероятно, что могут использовать и подводных диверсантов. Раньше была целая бригада таких специалистов. Сейчас вполне могут быть и иностранные наемники-подводники».