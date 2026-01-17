Пираты и диверсанты идут ко дну: бойцы РФ разбили секретные переправы

Российская армия наращивает эффективность в борьбе с логистикой противника в зоне специальной военной операции. За последние дни были уничтожены ключевые переправы через реки, в том числе понтонная под Святогорском через Северский Донец и переправа через реку Оскол на харьковском направлении.
Это серьёзно осложняет переброску вражеских резервов и снабжения.
Переправы под прицелом.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, у противника таких переправ довольно много. «В Донбассе много рек, да и на запорожском направлении. Наши военные регулярно наносят удары», — отметил он в беседе с aif.ru.
Особое внимание эксперт уделил стратегически важным объектам.
«В Одесской области два моста, которые соединяют две части. По железнодорожному мосту наносились удары, противник лишился логистики, одна часть области отрезана от другой. Мосты советской постройки сложно уничтожить, нужно бить целенаправленно по опорам, методом подрыва», — пояснил Дандыкин.
Лёд, понтоны и HIMARS: вражеские уловки и наш ответ.
Противник, лишаясь капитальных мостов, пытается использовать временные решения. В условиях мелководья активно применяются понтонные переправы. «Их мы тоже уничтожаем, чтобы изолировать и уничтожить противника», — подчеркнул эксперт.
Однако и сами российские войска мастерски используют переправы для манёвра. Дандыкин напомнил, что такая инженерная работа требует серьёзной защиты.
«Если наведешь переправу, ее надо охранять с воздуха от дронов, от ракетных систем типа HIMARS. В Курской области противник ведь уничтожал переправы, пытаясь отрезать наших бойцов», — сказал офицер.
С наступлением морозов у врага может возникнуть соблазн использовать лёд. Но это смертельная ловушка, предупреждает офицер: «Но лед — не мост, он рушится. Врага будут уничтожать, если он будет идти по льду. Нашим инженерным войскам, которые уничтожают понтонно-мостовые сооружения, нет равных».
Новый фронт: морские диверсанты и роботы-убийцы.
Контроль в зоне СВО распространяется не только на сушу, но и на водные пространства. Уничтожая пиратов ВСУ, российские военные берут под контроль морские акватории и реки. Однако угрозы с моря только возрастают.
Дандыкин обратил внимание на возможную эскалацию активности противника на Чёрном море: «ВСУ могут усилить активности БЭКов, и подводных, и надводных, и вполне вероятно, что могут использовать и подводных диверсантов. Раньше была целая бригада таких специалистов. Сейчас вполне могут быть и иностранные наемники-подводники».
Угроза сочетает в себе высокие технологии и человеческий фактор. «Противник все активнее использует роботизированные системы, но и человеческий фактор остается смертельно опасным», — констатировал эксперт.
Дандыкин предупредил, что диверсанты могут действовать скрытно.
«Диверсанты могут жить под прикрытием в бухте и выходить в акваторию для проведения операций. Надо готовиться ко всему», — подчеркнул он.
Охота на «призраков» глубин.
В главной базе Черноморского флота — Севастополе — всегда наготове. Бдительность в городе русской славы не ослабевает. Экипажи кораблей и специальные подразделения ведут непрерывную охоту на подводных диверсантов, используя как проверенные временем методы, так и самые современные разработки.
Василий Дандыкин раскрыл некоторые секреты борьбы с этой невидимой угрозой. Оказывается, один из самых действенных способов проверен десятилетиями: «Самой действенной мерой еще в советское было бросить гранату, подводного пловца уничтожал взрыв. Гранатометание и сейчас активно используется».
Но арсенал не ограничивается гранатами. «Также средства борьбы совершенствуются, есть специальные подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами, привлекаются корабли», — пояснил офицер.
Это означает комплексный подход с использованием гидролокаторов, патрульных катеров, подводного наблюдения и специально обученных боевых пловцов.
Система противодиверсионной обороны ЧФ постоянно совершенствуется, реагируя на новые вызовы. Уничтожение переправ на суше и охота на диверсантов на море — это звенья одной цепи. Цель — полный контроль над ключевыми рубежами и лишение противника возможности для внезапных и опасных манёвров, что в конечном итоге ускоряет достижение победы.