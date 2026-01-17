Россиянам рассказали о повышении ряда выплат с февраля: чего ждать

В России систематически повышают размеры социальных выплат. В феврале граждан ожидают очередные индексации. Повышение коснется более чем 40 различных выплат. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
В материале сказано, что индексация составит 5,6%. Повышение затронет, в том числе, пособия и компенсации. Так, увеличится сумма сертификата на материнский капитал. В случае рождения первого ребенка выплата составит порядка 729 тысяч рублей. При втором малыше семья дополнительно получит более 234 тысяч рублей.
Кроме того, ожидается индексация пособия при рождении ребенка. Оно вырастет до 28,5 тысячи рублей. Увеличатся и ежемесячные выплаты героям труда и женщинам — «Матерям-Героиням». С февраля проиндексируют также выплаты ветеранам и россиянам, имеющим инвалидность. Вырастут страховая выплата и пособие по безработице.
«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6 процента», — уведомили в Минтруде.
Помимо прочего, пенсионерам напомнили, что некоторые социальные выплаты носят беззаявительный характер. Однако для получения ряда мер необходимо предоставить документы. Пенсионеры могут упустить начисление выплаты из-за неподанного заявления. Например, в предоставлении документов нуждаются доплаты за стаж и надбавки за иждивенцев.
В 2026 году максимальная сумма выплат за рождение ребёнка может превысить 3 миллиона рублей. В нее входит материнский капитал. Кроме того, работающие женщины получают пособие по беременности и родам до 955,8 тысячи рублей. Более 1 миллиона рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
С января появились также новые льготы для семей с детьми, имеющих невысокий доход. Если он ниже полутора прожиточных минимумов, родители могут платить не 13%, а только 7% НДФЛ. При еще более низких доходах назначается дополнительная выплата на каждого ребенка.