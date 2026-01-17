Россиянам рассказали о повышении ряда выплат с февраля: чего ждать

В 2026 году максимальная сумма выплат за рождение ребёнка может превысить 3 миллиона рублей. В нее входит материнский капитал. Кроме того, работающие женщины получают пособие по беременности и родам до 955,8 тысячи рублей. Более 1 миллиона рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.