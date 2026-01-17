Ричмонд
Состоянию спасенных в Тернее тигрят-сирот уже ничто не угрожает — эксперты

Специалисты подтвердили, что детеныши здоровы и проходят необходимую адаптацию.

Источник: PrimaMedia.ru

Два тигренка, спасенные в начале января в Тернейском округе, успешно прошли первый этап адаптации. По словам специалистов, жизням малышей больше ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением ветеринаров, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

«Оба тигренка чувствуют себя хорошо, активны, у них хороший аппетит, и они понемногу набирают вес», — говорится в сообщении.

Полный ветеринарный осмотр показал, что тигрята оказались самками. Малыши не имеют серьезных травм или заболеваний. Для них уже организован специальный режим кормления и ухода. Животных поместили в теплый карантинный вольер, где они пробудут до весны.

Напомним, что маленьких тигрят в середине новогодних каникул запечатлели водители на обочине дороги Амгу-Терней. Их судьбой сразу занялись специалисты Центра «Амурский тигр».