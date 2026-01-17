МО РФ: сержант Бойцов помог уничтожить два орудия и миномётные расчёты ВСУ

Российский военнослужащий Александр Бойцов скорректировал огонь артиллерии и помог ликвидировать два орудия и миномётные расчёты Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Бойцов организовал взаимодействие с артиллерийскими подразделениями.
«Организовав взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, младший сержант Бойцов скорректировал огонь по орудиям и позициям противника. Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям младшего сержанта Александра Бойцова поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, при этом противник лишился двух орудий и миномётных расчётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что военный РФ Олег Иванов в числе первых штурмовал украинский опорный пункт и взял в плен трёх украинских солдат.