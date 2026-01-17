МО РФ: сержант Бойцов помог уничтожить два орудия и миномётные расчёты ВСУ

«Организовав взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, младший сержант Бойцов скорректировал огонь по орудиям и позициям противника. Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям младшего сержанта Александра Бойцова поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, при этом противник лишился двух орудий и миномётных расчётов», — говорится в сообщении.