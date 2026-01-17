На Крещение в Приморье усилят охрану во время 86 праздничных мероприятий

Под особый контроль возьмут 86 мест проведения праздничных мероприятий, включая ночные богослужения. На дорогах у прорубей будут дежурить экипажи ДПС. Автомобилистов просят не парковаться вблизи купелей, чтобы не создавать заторов, и напоминают об опасности выезда на лед. С начала года в регионе под лед уже ушли семь машин, были погибшие.