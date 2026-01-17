На Крещение в Приморье усилят охрану во время 86 праздничных мероприятий

В Приморском крае полиция и МЧС готовятся обеспечить безопасность жителей во время празднования Крещения Господня. Силовики будут охранять общественный порядок и следить за безопасностью дорожного движения у специально оборудованных мест для купания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Под особый контроль возьмут 86 мест проведения праздничных мероприятий, включая ночные богослужения. На дорогах у прорубей будут дежурить экипажи ДПС. Автомобилистов просят не парковаться вблизи купелей, чтобы не создавать заторов, и напоминают об опасности выезда на лед. С начала года в регионе под лед уже ушли семь машин, были погибшие.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют купаться только в разрешенных местах, не употреблять алкоголь и не оставлять детей без присмотра. За выезд на лед предусмотрен солидный штраф: для граждан — до четырех тысяч рублей. Власти просят граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности и немедленно сообщать обо всём подозрительном в экстренные службы.