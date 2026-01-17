Россиянам перечислили способы защиты от мошенников

В банковских приложениях есть спецкнопка для пострадавших от мошенников.
Финансовые инструменты для защиты граждан от мошенников становятся все более разнообразными и доступными. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он выделил несколько ключевых механизмов, которые уже помогают россиянам сохранять свои средства.
Самозапрет на кредиты возглавляет список эффективных мер, передает «Российская газета». Этой услугой, позволяющей гражданам добровольно запретить выдачу себе новых кредитов, займов и кредитных карт, уже воспользовались около 20 миллионов человек,. Управлять самозапретом — активировать или снять его — можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Еще одной важной возможностью является период охлаждения при оформлении кредита. Он позволяет заемщику передумать и отказаться от уже одобренной суммы без объяснения причин. Для займов от 50 до 200 тысяч рублей на раздумье отводится четыре часа, а для сумм свыше 200 тысяч — двое суток (48 часов).
Для тех, кто уже стал жертвой аферистов, в мобильных приложениях большинства банков теперь есть специальная кнопка «Помощь при мошенничестве». Через нее можно оперативно сообщить о случившемся напрямую в Банк России, заблокировать карту, а также сформировать все необходимые справки для передачи в правоохранительные органы.
Особое внимание уделяется безопасности финансов несовершеннолетних. С 29 марта 2025 года кредитные организации обязаны уведомлять родителей, усыновителей или попечителей о выпуске банковских карт на имя детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также обо всех операциях по их счетам. Кроме того, с 1 апреля 2025 года в России начала формироваться единая база голосов мошенников. Технология позволит идентифицировать и отслеживать активность преступников, использующих телефонные звонки для обмана граждан.
Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что в 2026 году мошенники вышли на новый уровень, применяя изощренные схемы с использованием искусственного интеллекта и методов социальной инженерии. Как передает 360.ru, одной из самых распространенных новых уловок стали фейковые службы доставки. Жертва получает сообщение о «проблеме с доставкой заказа» и ссылку для «уточнения данных», переход по которой ведет к потере денег или персональной информации.