Россиянам перечислили способы защиты от мошенников

Особое внимание уделяется безопасности финансов несовершеннолетних. С 29 марта 2025 года кредитные организации обязаны уведомлять родителей, усыновителей или попечителей о выпуске банковских карт на имя детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также обо всех операциях по их счетам. Кроме того, с 1 апреля 2025 года в России начала формироваться единая база голосов мошенников. Технология позволит идентифицировать и отслеживать активность преступников, использующих телефонные звонки для обмана граждан.