Врач Кондрахин сказал, кому противопоказаны крещенские купания в проруби

Крещенские купания для определенной категории могут закончится обращением к врачу, предупредил в разговоре с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Если в прорубь окунается взрослый, но не подготовленый человек, то риск заболеть очень высок. Тем более, крещенские купания противопоказаны больным людям. Если есть хронические заболевания в стадии обострения, то такой человек окунаться в проруби не должен. Это могут делать люди, которые имеют хорошее здоровье, которые имеют хронические заболевания в стадии ремиссии, которые хотя бы понимают, что они делают», — сказал он.
По словам Кондрахина, самым безопасным ледяное купание на Крещение будет для тех, кто имеет подготовку, занимается моржеванием, закаливанием. При этом кардиолог обратил внимание на то, что погружение в ледяную купель является серьезным испытанием для организма и провоцирует выброс адреналина и перегрузку сердечно-сосудистой системы.