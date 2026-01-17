Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кондрахин сказал, кому противопоказаны крещенские купания в проруби

Крещенские купания могут ухудшить состояние здоровья при ряде заболеваний, отметил кардиолог Кондрахин. Врач объяснил, кому нельзя погружать в ледяную прорубь.

Источник: Аргументы и факты

Крещенские купания для определенной категории могут закончится обращением к врачу, предупредил в разговоре с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если в прорубь окунается взрослый, но не подготовленый человек, то риск заболеть очень высок. Тем более, крещенские купания противопоказаны больным людям. Если есть хронические заболевания в стадии обострения, то такой человек окунаться в проруби не должен. Это могут делать люди, которые имеют хорошее здоровье, которые имеют хронические заболевания в стадии ремиссии, которые хотя бы понимают, что они делают», — сказал он.

По словам Кондрахина, самым безопасным ледяное купание на Крещение будет для тех, кто имеет подготовку, занимается моржеванием, закаливанием. При этом кардиолог обратил внимание на то, что погружение в ледяную купель является серьезным испытанием для организма и провоцирует выброс адреналина и перегрузку сердечно-сосудистой системы.