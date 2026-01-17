Врач Кондрахин сказал, кому противопоказаны крещенские купания в проруби

«Если в прорубь окунается взрослый, но не подготовленый человек, то риск заболеть очень высок. Тем более, крещенские купания противопоказаны больным людям. Если есть хронические заболевания в стадии обострения, то такой человек окунаться в проруби не должен. Это могут делать люди, которые имеют хорошее здоровье, которые имеют хронические заболевания в стадии ремиссии, которые хотя бы понимают, что они делают», — сказал он.