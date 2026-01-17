В Госдуме напомнили о новом графике оплаты ЖКХ и штрафах за просрочку

Пени за просрочку оплаты ЖКУ будут начисляться с 16-го числа месяца.
С 1 марта в России изменяется крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и порядок начисления пеней за просрочку платежей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, крайний срок оплаты ЖКУ перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца, а пени будут начисляться с 16-го числа.
«С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, что позволит многим гражданам РФ оплачивать услуги ЖКХ после того, как им придет заработная плата», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова пардаиентария.
Пени за просрочку начнут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Первые 30 дней после даты платежа (до 15-го числа) являются льготным периодом — штрафы за это время не начисляются. Если долг не погашен в течение 30 дней, с 31-го дня начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки ставка увеличивается до 1/130 ключевой ставки ЦБ за каждый день.
Ранее Кошелев сообщил, что в России многодетным семьям положена скидка 30% на оплату ЖКХ. Эта льгота, как передает «Национальная служба новостей», также включает компенсацию расходов на капремонт и может полностью или частично освобождать от платы за содержание жилья. Регионы вправе расширять эту поддержку, устанавливая скидки больше федеральных.