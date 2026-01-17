В Госдуме напомнили о новом графике оплаты ЖКХ и штрафах за просрочку

Пени за просрочку начнут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Первые 30 дней после даты платежа (до 15-го числа) являются льготным периодом — штрафы за это время не начисляются. Если долг не погашен в течение 30 дней, с 31-го дня начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки ставка увеличивается до 1/130 ключевой ставки ЦБ за каждый день.