Путину рассказали о суеверии москвичей: россияне отгоняли чертей в метро курением

Российский лидер Владимир Путин 16 января посетил выставку образцов новых беспилотных поездов в депо московского метрополитена «Аминьевское». Ему также продемонстрировали ретропоезд. В нем воссоздали интерьер состава 1935 года. Владимиру Путину рассказали, что пассажиры боялись первых поездов метро. На это суеверие президент пошутил о чертях. Такой видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Главе государства сообщили, что москвичи отгоняли чертей в метро курением. Кроме того, в вагонах стояли патефоны. Их звук успокаивал пассажиров. Интересно, что россиянам было разрешено курить в вагонах из-за чувства страха. Москвичи верили в «чертей в подземке».
«Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил Владимир Путин о чертях.
Во время совещания по вопросам развития беспилотных систем в России глава государства заявил, что РФ и весь мир переживают революцию в области транспортных технологий. По его словам, по масштабу она сравнима с технологическим инфраструктурным сдвигом во времена 19−20 веков. Владимир Путин отметил, что благодаря прогрессу в сфере транспортных систем и строительства новых железнодорожных магистралей России удалось сделать колоссальный шаг в своем развитии.
Российский лидер, кроме того, рассказал о востребованности отечественного опыта в сфере БПЛА в мире. Глава государства подчеркнул, что продукты РФ в этой области ждут во многих странах. Мировой рынок очень большой, пояснил Владимир Путин. По его сведениям, союзники Москвы говорят, что Россию уже ждут для торговли. Первым необходимым шагом на этом пути президент РФ назвал создание комфортных таможенных условий для компаний. Это поможет отечественным брендам выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями.
Владимир Путин поручил также создать национальную индустрию беспилотных транспортных систем. Президент добавил, что она должна действовать на независимой от иностранного влияния платформе. Он вновь подчеркнул, что России необходимо опираться на собственные научные и инженерные школы.