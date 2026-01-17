МАГАТЭ объявило о соглашении о временном прекращении огня у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о достижении соглашения с Украиной и Россией о временном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Как уточняет МАГАТЭ, режим прекращения огня необходим для проведения срочных ремонтных работ на поврежденной резервной линии электропередач. Эта линия была отключена 2 января в результате боевых действий.
— Из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи, — подчеркнули в агентстве.
Восстановление резервной линии необходимо для повышения безопасности станции.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств ранее рассказал, что Вооруженные силы России сумели полностью обеспечить безопасность Запорожской АЭС.
Президент России Владимир Путин заявил, что допускает трехстороннее сотрудничество России, США и Украины на ЗАЭС. Он отметил, что представители Москвы уже обсуждали этот вопрос с коллегами из Вашингтона.