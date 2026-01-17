Атаки в дурмане: обкуренных солдат ВСУ бросают в мясные штурмы Купянска

Не исключено, что в контратаках Купянска, освобожденного ВС РФ в ноябре прошлого года, принимают участие боевики ВСУ под воздействием наркотических средств. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Как сообщалось, российские военные за сутки отразили две контратаки подразделений украинской армии у Купянска. Все попытки вклиниться в застройку города пресекаются ВС РФ и не приносят противнику результата. При этом Киев на полную мощность использует информационно-пропагандистский фактор, и стремится преподнести информацию в позитивном ключе, в реальности же лишь несет большие потери.
«И наркотики в ВСУ есть, и заградотряды присутствуют, и сдача в плен фиксируется, хотя она и не носит массовый характер. На линии боевого соприкосновения всякое бывает — смотря какой участок, какое подразделение, какой командир… Старшее поколение — насильно мобилизованные украинцы от 40 до 60 лет — все прекрасно понимают. А молодёжь, бывает, и обкуренная идёт в атаку», — сказал Алехин.
Военный эксперт констатировал, что на сегодняшний день украинский солдат думает не о том, чтобы где-то как-то продвинуться, занять опорный пункт российской армии, а сбежать куда подальше с линии боевого соприкосновения.
«Главная мысль у них одна: как бы “спетлять”, и достигается она по-разному: кто-то сдаётся в плен, кто-то в тылу отсиживается, кто-то прячется в какой-то деревушке Харьковской области», — сказал Алёхин.
Военный эксперт добавил, что основные бои на купянском направлении сейчас развернулись по освобождению Купянска-Узлового.
«По имеющейся у меня информации, российские подразделения контролируют железнодорожные ветки вокруг Купянска-Узлового и, более того, усилили активность южнее Засколья по направлению к Изюмскому району. Но это не говорит о том, что ситуация там стабилизировалась. Она сложная и напряженная, но в оперативно-тактическом плане — не говоря уже о стратегическом — ВСУ не имеют успеха, все его попытки провалились. Тем не менее бои продолжаются, потому что противник прекрасно понимает: с полной зачисткой купянской агломерации усилится давление ВС РФ на другие районы Харьковской области. В первую очередь это касается направлений на Чугуев, Балаклею и Изюм, которые непосредственно связаны с Донецкой Народной Республикой. Вся подпитка и все резервы идут преимущественно из этих тыловых районов на главную линию и узел обороны противника Краматорск — Славянск. Именно поэтому противник так отчаянно бьется за Купянскую агломерацию», — подытожил Алехин.