Атаки в дурмане: обкуренных солдат ВСУ бросают в мясные штурмы Купянска

«По имеющейся у меня информации, российские подразделения контролируют железнодорожные ветки вокруг Купянска-Узлового и, более того, усилили активность южнее Засколья по направлению к Изюмскому району. Но это не говорит о том, что ситуация там стабилизировалась. Она сложная и напряженная, но в оперативно-тактическом плане — не говоря уже о стратегическом — ВСУ не имеют успеха, все его попытки провалились. Тем не менее бои продолжаются, потому что противник прекрасно понимает: с полной зачисткой купянской агломерации усилится давление ВС РФ на другие районы Харьковской области. В первую очередь это касается направлений на Чугуев, Балаклею и Изюм, которые непосредственно связаны с Донецкой Народной Республикой. Вся подпитка и все резервы идут преимущественно из этих тыловых районов на главную линию и узел обороны противника Краматорск — Славянск. Именно поэтому противник так отчаянно бьется за Купянскую агломерацию», — подытожил Алехин.