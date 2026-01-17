Ричмонд
Россиянам станут доступны прямые рейсы в страну с древнейшими тропическими лесами планеты

Россияне смогут отправиться в одно из самых уникальных природных мест мира — на остров Борнео, где сохранились древнейшие тропические леса планеты. Как сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, в 2026 году будет запущено прямое авиасообщение с Малайзией.

Авиарейсы из РФ в Малайзию планируется запустить в 2026 году.

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет», — заявил глава Минтранса, отвечая на вопрос о перспективах открытия рейсов. Его слова передает ТАСС.

Малайзия — государство с уникальной географией: его западная часть (Малайя) расположена на материковой Азии, а восточная (Сабах и Саравак) — на острове Борнео. Их разделяет Южно-Китайское море.

