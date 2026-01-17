Россиянам станут доступны прямые рейсы в страну с древнейшими тропическими лесами планеты

Россияне смогут отправиться в одно из самых уникальных природных мест мира — на остров Борнео, где сохранились древнейшие тропические леса планеты. Как сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, в 2026 году будет запущено прямое авиасообщение с Малайзией.