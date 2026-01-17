Участники экстремального марафона «Полюс Холода» сдали кровь

«Исследования будут проводиться в лабораториях университета в течение нескольких месяцев, примерно до конца июня. Будут использованы несколько методов исследования, анализ и интерпретация результатов будут проводиться различными специалистами, в том числе физиками, биофизиками, медиками», — рассказала собеседник агентства.