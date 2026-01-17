Незаконный магазин сносят на улице Маршала Конева в Иркутске

Как сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города, всё началось с судебного разбирательства. Свердловский районный суд Иркутска тщательно изучил документы и пришёл к однозначным выводам. Договоры купли продажи объекта были признаны недействительными, а у индивидуального предпринимателя не оказалось законных прав на постройку. Суд установил, что конструкция возведена самовольно, а значит, её необходимо снести.