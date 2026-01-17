Ричмонд
Незаконный магазин сносят на улице Маршала Конева в Иркутске

Работы проведут за счет городского бюджета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске готовятся демонтировать торговый объект на улице Маршала Конева. Постройка признана незаконной — суд обязал снести её ещё раньше, но владелец не торопился выполнять решение.

Как сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города, всё началось с судебного разбирательства. Свердловский районный суд Иркутска тщательно изучил документы и пришёл к однозначным выводам. Договоры купли продажи объекта были признаны недействительными, а у индивидуального предпринимателя не оказалось законных прав на постройку. Суд установил, что конструкция возведена самовольно, а значит, её необходимо снести.

Однако предприниматель не поспешил исполнить судебное решение добровольно. В дело вступили приставы: в Межрайонном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство.

Поскольку владелец продолжает уклоняться от исполнения закона, демонтаж проведут за счёт городского бюджета. Но расслабляться ему не стоит: все понесённые муниципалитетом расходы — от организации работ до непосредственного сноса — будут взысканы с виновного лица в полном объёме.